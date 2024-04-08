В 3 ОШБр сказали "міцне слівце" щодо рішень Міністерства культури.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін обурився статусом "Пересувного цирку України" як критично важливого підприємства та сказав "міцне слівце" щодо рішень Мінкульту.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, виклавши фото відповідного наказу Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Якщо "Пересувний цирк України" отримав статус критично важливого підприємства, вважаю, що принаймні частину народних депутатів з бронювання потрібно знімати. Ну, або хай оформлюються в структуру, яка їм більше підходить", - зазначив Жорін.

У відповідному указі, опублікованому на сайті міністерства і датованому від 28 лютого, йдеться про підтвердження статусу критично важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період державного підприємства "Пересувний цирк України".

Зауважується, що відповідний наказ ухвалюється з огляду на наказ МКІП від 27 квітня 2023 року №220 "Про визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період ДП "Державна циркова компанія України", ДП "Пересувний цирк України".

Водночас на сайті міністерства є ще ряд наказів від лютого та березня, в яких ідеться про підтвердження статусу критично важливого підприємства, зокрема для ДП "Державна циркова компанія України", ДП "Національний цирк України", ДП "Запорізький державний цирк", ДП "Харківський державний цирк ім. Ф.Д. Яшинова", ДП "Одеський державний цирк" та ДП "Львівський державний цирк".

Мінкульт дав ЗМІ статус критично важливих підприємств

Аналогічним рішенням МКІП також підтвердило статус критично важливих підприємств для низки засобів масової інформації. Накази про підтвердження статусу критично важливого підприємства, установи, організації для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період стосуються, зокрема ТОВ "УНІАН ТБ", ТОВ "ТРК "СТУДІЯ 1+1", "1+1 ПРОДАКШН", ТОВ "1+1 ІНТЕРНЕТ", ПрАТ "ТК "ТЕТ" та ТОВ "МИ-УКРАЇНА".

Також у цьому переліку, зокрема ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", ТОВ "МК ТРК" (ICTV), ТОВ "НОВИЙ КАНАЛ", ТОВ "СТАРЛАЙТ МЕДІА", ТОВ "ТЕЛЕКАНАЛ СТБ", АТ "НСТУ", ТОВ "ТЕЛЕОДИН" та ПІІФ ТОВ "ТРК "НБМ".

Накази про визначення критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період стосуються представництва "ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ", ТОВ "ХМАРОЧОС МЕДІА", ТОВ "ВІКА-ТВ", ТОВ "ОМЕГА ТВ" та ТОВ "ПРТ-ТК ОРБІТА-ТВ".

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