У семи областях аварійні відключення світла.

В Україні зранку оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У Повітряних силах повідомляли про ракети на Харківщину та Полтавщину.

Оновлено 7.55. В Укренерго повідомили, що у зв'язку з ракетною атакою – у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення.

У Полтавській ОВА повідомили, що ворог атакував Полтавщину.

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"За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі", - йдеться у повідомленні.

Також голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт у Харкові попередньо у Холодногірському районі, у межах житлової забудови. На місці влучання пожежа, попередньо відомо про одного постраждалого.

Згодом Синєгубов уточнив, що поранена жінка, вона у важкому стані.

Влучання відбулось по історичному центру міста. постраждали 7 людей, їх доставлено до лікарні.

За даними прокуратури, збройні сили РФ атакували місто балістичними ракетами, попередньо, типу "Іскандер".

Також повідомляється, що в епіцентрі ракетного удару були норвезькі дипломати.