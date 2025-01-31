Наразі відомо про сімох постраждалих внаслідок російського удару по історичному центру Одеси.

В Одесі в епіцентрі ракетного удару, який російська армія завдала по історичному центру міста ввечері 31 січня, були норвезькі дипломати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста. Попередньо - балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів. На щастя, обійшлося без жертв. Є постраждалі, їм надано допомогу. Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники", - наголосив Зеленський.

За його словами, зараз зʼясовуються всі обставини удару.

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"Робимо все, щоб допомогти людям", - заявив президент України.

Оновлено 23:55. Згодом пресслужба Одеської обласної прокуратури повідомила, що вже відомо про 7 постраждалих, людей доставлено до лікарні. За даними слідства, збройні сили РФ атакували місто балістичними ракетами, попередньо, типу "Іскандер". Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі поранення отримали троє людей: дві жінки та хлопець, 2006 року народження.

Внаслідок вибухів у приміщеннях низки історичних памʼяток, зокрема літературного, історико-краєзнавчого, археологічного музеїв та музею західного та східного мистецтва, а також у Філармонії наявні вибиті вікна та пошкодження фасадів.

У регіональному главку ДСНС додали, що під удар потрапив один з готелів міста, 23 рятувальники залучені до ліквідації наслідків. З другого поверху готелю врятовано жінку, яка була заблокована у своєму номері.

Психологи ДСНС працювали з місцевими мешканцями та мешканцями готелю. На даху зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Удар РФ по Одесі

Як повідомляв УНІАН, ввечері 31 січня російські окупанти завдали по Одесі ракетного удару. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом. Зокрема, постраждав елітний готель "Бристоль" на вулиці Італійській - одна з найбільш старовинних будівель Одеси.

Також йшлося, що постраждали дві жінки, серед них - співробітниця готелю.

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