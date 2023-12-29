Це вже друга тривога за ніч для багатьох областей.

В Україні у багатьох областях вдруге за ніч пролунала повітряна тривога. Ворог ще вночі запустив по нашим територіям дрони "Шахед". Також є загроза балістичного удару.

Оновлено 08:00 У Київській міській адміністрації підтвердили, що працює ППО.

Оновлено 07:55 Київ - ракета! Також ще КР з Вінниччини у напрямку Київщини.

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Оновлено 07:54 За даними українського журналіста Андрія Цаплієнка, в Києві працює ППО. Також в мережі пишуть, що лунають вибухи.

Оновлено 07:50 Ракети через Хмельницьку область в напрямку Рівненщини! Кореспондент Суспільного повідомляє, що на Хмельниччині лунали вибухи.

Оновлено 07:48 Київ - укриття!

Оновлено 07:47 Ще КР в напрямку Одеси з Кіровоградської області.

Оновлено 07:40 Ракети через Вінниччину в північно-західному напрямку!

Оновлено 07:39 Одеса, Миколаїв - 2 ракети з Кіровоградської області! Негайно перейдіть в укриття.

Оновлено 07:36 Крилаті ракети рухаються з Черкаської у напрямку Вінницької області.

Оновлено 07:35 Дніпро - в укриття.

Оновлено 07:34 За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у місті фіксують вибух з епіцентром у Кальміуському районі.

Оновлено 07:29 Київ в укриття!

Оновлено 07:25 Ракети на Кіровоградщині в північно-західному напрямку!

Оновлено 07:22 Є загроза для Київщини!

Оновлено 07:21 Ще ракети з півдня у напрямку Кропивницького.

Оновлено 07:20 Рух ракет з Полтавщини в західному напрямку.

Оновлено 07:18 Ракети з півдня у напрямку Кропивницького!

Оновлено 07:18 Ракети з напрямку Полтавщина - Канів змінили рух у напрямку Вінницької області.

Оновлено 07:15 Ракети рухаються у бік Кривого Рогу.

За даними Повітряних сил ЗСУ України, було зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область).

Станом на 06:33 за українським часом, зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Вони рухалися небом через Полтавську область, однак цілі постійно змінюють курс.

За останнім повідомленням Повітряних сил (станом на 07:09), є загроза місту Дніпро.

"Крилата ракета через Запорізьку область на Дніпро!", - йдеться у повідомленні.

Вночі росіяни атакували Україну дронами і ракетами

Сьогодні вночі всі регіони України знову не спали через Росію: країна агресор здійснила пуски дронів ще з вечора 28 грудня. Є дані про падіння уламків. Зокрема, в Одеській області підтвердили падіння дронів та пожежу. Також мер Львова Садовий повідомив про 2 прильоти у місті. Відбій тривоги дали о 05:35, однак незабаром вона знову почалася.

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