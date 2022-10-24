Вже формується п'ятий батальйон.

Збройні структури Чеченської Республіки Ічкерія розпочали процес свого відновлення в Україні, наразі формується п’ятий батальйон бійців.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник уряду Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв.

"Я дуже часто буваю в Києві з огляду на те, що тут вже почали формуватися збройні структури Чеченської Республіки Ічкерія. З 26 лютого, після початку агресії, Державний комітет деокупації ухвалив постанову про те, що ми розпочнемо формувати загони, щоб відправити на підтримку України для відбиття російської агресії. І з цього часу у нас триває процес співпраці з багатьма структурами в Україні. І, звісно, сьогодні ми вже заявляємо про те, що чотири батальйони вже сформовано і формується п’ятий батальйон. Тобто тут сьогодні відновлюються збройні сили Чеченської Республіки Ічкерія. Звісно, наше перебування тут є необхідним на тлі усіх подій, які тут відбуваються", – сказав він.

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Додамо, що Закаєв отримав політичний притулок в Лондоні.

Окупація Ічкерії - що відомо

Росія окупувала Ічкерію (Чеченську республіку, ЧРІ) у 2000 році після військового вторгнення. Наразі територія "включена" до складу Росії.

Проголошення суверенітету ЧРІ стало приводом затяжного військового конфлікту, основні баталії котрого припали на першу та другу Чеченські війни між російською владою і повстанцями, який поступово викликав зростання напруженості і військові конфлікти на всьому Північному Кавказі.

Російська влада називає чеченських політиків, які борються за незалежність республіки, "терористами".

Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила вчинення геноциду чеченського народу.