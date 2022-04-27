Зокрема, в акваторії Ізмаїльського порту виявили білоруське судно "Надежда", залучене в логістичних операціях ворога на Дунаї.

Ще кілька суден, які працювали на Росію та Білорусь, стали кандидатами на націоналізацію.

Зокрема, Державна прикордонна служба України разом з ДБР в акваторії Ізмаїльського порту виявила білоруське судно "Надежда" та суховантажну баржу, які були залучені у логістичних операціях ворога на Дунаї, йдеться на сторінці прикордонного відомства у Facebook.

Також в акваторії Чорноморська виявили судно Російської Федерації. Власники намагалися заховати під час війни нафтоналивний танкер "Волгонефть-268" на Іллічівському судноремонтному заводі, змінивши прапор корабля на замбійський. Для мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету України вартість суден було суттєво занижено.

"Судна вилучено, передано на зберігання до Адміністрації морських портів України. Питання щодо їх націоналізації розглядатимуть компетентні органи", - повідомляє Держприкордонслужба.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів підтримав примусове вилучення на користь держави активів виведених з ринку російських банків, що складає близько 26 мільярдів гривень.

Тим часом вдень у середу, 27 квітня, в Одесі на горизонті почали з'являтися підозрілі кораблі у Чорному морі.

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