Окупант знайшов свою смерть на фронті влітку цього року.

В РФ заявили про ліквідацію топ-спецпризначенця ФСБ. На момент загибелі він перебував у званні майора.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе з посиланням на некрологи, в Україні "мінуснули" співробітника Управління "А" Центру Спецпризначення ФСБ майора Євгена Гребьонкіна.

Відомо, що окупант народився у 1991 року народження у селі Перше-Ертиль Воронезької області. Майора ліквідовано 6 липня 2023 року, але некрологи з'явилися лише зараз. Він був випускником Рязанського училища ВДВ, але віддав перевагу рутині ФСБ.

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Втрати РФ - актуальні дані

Росія зазнає величезних втрат на українській землі. Загальні втрати РФ в Україні на 26 жовтня 2023 року становлять приблизно 297 тис. 120 супротивників. Крім того, знищено багато ворожої техніки, в тому числі 9 715 бойових броньованих машин.

Як повідомляв УНІАН, втрати ворога на 26 жовтня 2023 року серед офіцерського складу зросли. Зокрема, стало відомо про ліквідацію полковника Дениса Лісова.

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