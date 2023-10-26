Окупант помер у лікарні внаслідок отриманих під час атаки травм.

Російські ЗМІ продовжують публікувати некрологи про жертв ATACMS під час атаки на аеродром у Бердянську 17 жовтня. З'ясувалося, що внаслідок ударів було ліквідовано майора російської авіації Жигульова Якова Володимировича.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе з посиланням на некрологи, Жигульов "зажмурився" від отриманих травм 19 жовтня.

Він був курсантом Іркутського військово-авіаційного інженерного училища з наступним переведенням до Воронезького училища. З 2011 року проходив службу на посаді інженера авіаційного комплексу вертолітної ескадрильї Ка-52. Потім був переведений до Хабаровської військової частини, де служив у званні майора з 2015 р. і до останнього на посаді начальника технічно-експлуатаційної частини. Був ветераном "сирійського відрядження".

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"Учасник секти "свідок ATACMS" з філією у Бердянську... Жигульов залишив вдову Анастасію та доньку Олександру з непоганою перспективою обзавестися новими "Жигулями", - іронічно додав експерт.

Надання ATACMS Україні - деталі

Вночі 17 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, а також у Луганську прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України ударили по аеродромах з ворожою авіацією. Уражено 9 вертольотів окупантів різних модифікацій. Крім того, стало відомо, що уражені спецтехніка, установка ППО, склади боєприпасів і злітні смуги. Для цього були використані ракети ATACMS.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що у майбутньому Україна отримуватиме більше далекобійних ракет ATACMS, у тому числі зі збільшеною дальність ураження ворожих цілей.

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