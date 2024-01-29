Зараз є мільйони чоловіків, про яких все, що знає держава, - це їхній ідентифікаційний номер, повідомив народний обранець.

Продовжується мобілізація 2024, і народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха наголошує, що місцеперебування щонайменше 3,4 млн чоловіків призовного віку в нашій державі владі невідоме.

В ефірі каналу "Ісландія", говорячи про питання бронювання військовозобов'язаних працівників, він висловив думку, що існує ризик того, що "громадяни почнуть уникати державу". "Що таке ЗСУ? ЗСУ - це держава. Це структура, яка ж є державною, вона фінансується за державні гроші і виконує накази, які їй встановлює держава. Тому для того, щоб не потрапити у поле зору ТЦК чи ще когось, ЗСУ, люди почнуть переставати користуватися державними банками, знімати готівку, переставати користуватися кредитними картками, подорожувати між містами і взагалі між регіонами", - сказав Наталуха.

Він додав, що йдеться про "повне уникнення держави для того, щоб вона взагалі не могла тебе ідентифікувати, знайти". "І це, на жаль, той ризик, який не береться з порожнього місця. На сьогоднішній день є щонайменше 3,4 млн чоловіків, про яких все, що знає держава, - це їхній ідентифікаційний номер. Вони не за кордоном, вони не в ЗСУ, вони не інваліди, вони не навчаються, вони не працевлаштовані… Ми не знаємо, де ці люди", - наголосив депутат і уточнив, що ці люди - призовного віку.

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Раніше Дмитро Наталуха заявив, що в парламенті обговорюють ініціативу, яка розширює можливості бронювання військовозобов'язаних працівників.

Він зауважив, що крім 1,5% військового збору і всіх податків, в Україні можуть додати ще й фіксовану щомісячну ставку на бронь для бізнесу. Схожі правила розробляють і для фізичних осіб-підприємців.

Згідно із задумом, ставка може бути від 6 до 50 тисяч гривень, за аналогією з працівниками великих компаній. Наталуха підкреслив, що у воєнний час доводиться ухвалювати непопулярні рішення, а всім громадянам догодити неможливо.

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