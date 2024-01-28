Так, розробляються норми не тільки для бізнесу, але і для ФОП.

Голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що в парламенті обговорюють ініціативу, що розширює можливості бронювання військовозобов'язаних працівників.

Він розповів "Фокус", що крім 1,5% військового збору і всіх податків, в Україні можуть додати ще й фіксовану щомісячну ставку на бронь для бізнесу. Схожі правила розробляють і для фізосіб-підприємців.

Згідно із задумом, ставка може бути від 6 до 50 тисяч гривень, за аналогією з працівниками великих компаній. Наталуха підкреслив, що у воєнний час доводиться приймати непопулярні рішення, а всім громадянам догодити неможливо.

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"Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити менше 40 000 гривень за бронь, то не потрібно було і починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств з сотнями працівників говорять так: поставите планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо", — пояснив він.

Як відомо, раніше ФОП могли отримати право на бронь за рішенням Кабміну за умови виконання оборонного замовлення або інших робіт для органів місцевої влади та військових адміністрацій. Для цього потрібно було підтвердити відповідну діяльність договорами та документами.

За словами Наталухи, існує також можливість зловживань при оформленні працівників компаній за схемою ФОП заради бажання роботодавця заощадити на податкових відрахуваннях.

"Нюанси є, але з цього рівняння [розробка умов для броні від мобілізації] дрібних підприємців ми не викидаємо", — додав він.

Бронювання від мобілізації

Раніше УНІАН повідомляв, що обговорюється норма про установку фінансової межі бронювання військовозобов'язаних.

Також нещодавно в Мінкульті поставили крапку в питанні бронювання діячів культури. Спеціальне бронювання для діячів культури, які не є працівниками підприємств, установ та організацій, віднесених до стратегічного напрямку, неможливе і воно не відбувається.

16 січня Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників оборонно-промислового комплексу - тепер підприємства ОПК зможуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників без обмежень за кількістю.

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