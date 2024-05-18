Ще сотні тисяч запитів на авторизацію перебувають у черзі.

Станом на зараз 150 тисяч громадян вже успішно авторизувалися у застосунку "Резерв+", повідомили у Міністерстві оборони.

"Ще сотні тисяч запитів – у черзі. Застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження.

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"Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", - зазначили у міністерстві.

Оновлення військово-облікових даних – останні новини

Міністерство оборони України з 18 травня запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів з метою оновлення облікових даних в онлайн-режимі. У Міноборони нагадали, що всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Володимир Зеленський підписав законопроект №10379, який врегульовує міри покарання для ухильників за військові правопорушення та невиконання правил мобілізації. Зокрема, штрафи за порушення військового обліку у мирний час складатимуть від 3 400 до 5 100 гривень, у воєнний час (або повторне порушення) - від 17 000 до 25 500 гривень.

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