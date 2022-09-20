Гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв зазначив, що довгострокова стратегія України полягає в отриманні іноземних технології, наприклад зі США.

Україна запровадила процедури з вивчення й модифікації захопленої у російських окупантів техніки та її використання проти самої країни-агресора.

Про це заявив гендиректор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв в інтерв'ю Foreign Policy.

"У нас є спеціальні науково-дослідні установи, які вивчають усю цю російську техніку та озброєння, і є свої конструкторські бюро, які розшукують цю військову техніку та озброєння з Росії", - сказав він.

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За його словами, довгострокова стратегія України полягає в отриманні іноземних технології, наприклад зі США, і створенні спільних підприємств із світовими оборонними компаніями для виробництва більш ефективної зброї.

"З 24 лютого ми працюємо в режимі 24/7. Ми перенесли деякі наші підприємства через проблеми з безпекою та ракетні атаки. Ми працюємо з партнерами, щоб створити тут, в Україні, підприємства з обслуговування та ремонту західної зброї та техніки", - сказав Гусєв.

"Ми сподіваємося, що ми будемо частиною виробничої лінії", - додав Гусєв, також закликавши до створення спільних центрів досліджень і розробок із західними компаніями.

Нагадаємо, за даними аналітиків міжнародного проекту Oryx, в ході контрнаступу на Харківщині у руки українців потрапило понад 200 одиниць неушкодженої техніки.

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