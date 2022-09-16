В ряді випадків бойову техніку залишали цілі танкові роти – 10 танків одразу і що характерно – не з порожніми баками.

Під час відступу на Харківщині російські війська кинули неушкодженими близько сотні танків.

Як повідомляють розвідники, в ряді випадків бойову техніку залишали цілі танкові роти – 10 танків одразу і що характерно – не з порожніми баками. Тобто, в окупантів була можливість відступати на ній.

Загалом, за даними аналітиків міжнародного проекту Oryx, у руки українців потрапило понад 200 одиниць неушкодженої техніки.

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Чому так сталося? За версією розвідників, окрім очевидного мотиву – паніки, спричиненої ефективним наступом українських сил – є ще один: серед офіцерів 4-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії збройних сил РФ досить багато етнічних українців, людей з українським корінням та родичами в Україні.

Українське походження має і командир 4-ї дивізії полковник Євген Журавльов. Тому жарт про "російський ленд-ліз" для України може виявитися не таким уже й жартом.

16 вересня Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область деокупована. 12 вересня була інформація, що українські захисники звільнили від російських окупантів майже 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни.

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