Гелікоптери йшли на посадку, а в повітрі перебував російський Су-35.

У Збройних силах підтвердили, що у Донецькій області під час бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо, 6 членів екіпажів загинули, але інформація потребує уточнення.

Про це заявив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в коментарі "РБК-Україна".

Трагедія сталася у Краматорському районі. Її причини наразі невідомі. Є інформація, що в цей час злетів російський винищувач Су-35, а українські гелікоптери заходили на посадку, щоб убезпечитися від імовірного ураження.

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"Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі був ворожий винищувач Су-35", - розповів Євлаш.

Дані щодо кількості загиблих ще потребують уточнення. Начальник прес-служби 18-ї окремої бригади армійської авіації повідомив, що жертв було шестеро. Він додав, що наразі слідчі встановлюють деталі й обставини того, що саме стало причиною авіакатастрофи.

"Зараз працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи, буде відомо згодом", - додає Євлаш.

Катастрофа на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 29 серпня, на Бахмутському напрямку в Донецькій області розбилися два гелікоптери військової авіації. Загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Відомо, що катастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Ракіта додав, що поки що імен військових та обставин їх загибелі не розголошують у цілях безпеки.

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