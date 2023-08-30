Зазначається, що всі загиблі мали офіцерські звання.

У вівторок, 29 серпня, на Бахмутському напрямку в Донецькій області розбилися два гелікоптери військової авіації. Загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Як розповів речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта у коментарі "Суспільному", усі загиблі мали офіцерські звання. Один із них родом з Полтавщини, решта – з інших регіонів.

Відомо, що катастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Ракіта додав, що поки що імен військових та обставин їх загибелі не розголошують у цілях безпеки.

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З загиблими військовими прощатимуться у Полтаві. Панахида відбудеться 1 вересня. Зазначається, що пілота з Полтавщини поховають за місцем проживання. Інших загиблих воїнів проведуть в останню путь у рідних областях.

Загибель українських пілотів: катастрофа на Житомирщині

25 серпня на Житомирщині зіткнулися два навчально-бойових літаки L-39. Загинули троє досвідчених пілотів: майор В'ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін та капітан Андрій Пильщиков з позивним "Джус", який довгий час працював над наближенням надання Україні F-16 та виконував надскладні бойові завдання у війні з окупантами.

У ДБР почали розслідування авіатрощі. Речниця з комунікацій структури Тетяна Сапьян раніше розповіла, що трагедія сталася внаслідок зіткнення літаків під час виконання маневру з розвороту. Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що літаки зіткнулися фактично на старті. Він наголосив, що пілоти виконували бойове завдання.

29 серпня усім загиблим пілотам присвоєно чергові військові звання. Майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну посмертно присвоєно військове звання "підполковник". Водночас капітану Андрію Пільщикову присвоєно звання "майор" (посмертно).

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