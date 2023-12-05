По скупченню людей ворог можуть полетіти російські ракети.

Масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ворожих ракетних ударів чи бомбардувань. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

При цьому закликали дотримуватись діючих обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань, зокрема, напередодні та під час зимових свят.

В СтратКомі зазначають, що ворог уважно стежить за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення. Тому люди з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів чи бомбардувань.

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При цьому закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та зберігати інформаційну тишу.

Свята в Україні - деталі

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар - новоюліанський. У зв'язку з цим усі неперехідні свята - ті, які мають фіксовану дату, тепер відзначають на 13 днів раніше. Зокрема, 6 грудня - святкування Миколая, 24 грудня - Різдвяний Святвечір, 25 грудня - Різдво Христове, 31 грудня - Щедрий вечір.

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