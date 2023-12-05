На момент атаки люди отримували від волонтерів воду та хліб.

Російські загарбницькі війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" місто Часів Яр на Донеччині, внаслідок чого вбито жінку та поранено п’ятьох цивільних.

Про це повідомляє Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, 5 грудня 2023 року ворог атакував місто Часів Яр. За попередньою інформацією, російські війська впродовж двох годин здійснювали обстріл населеного пункту з реактивної системи залпового вогню "Град".

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"Місцева мешканка 50 років від отриманих поранень загинула на місці. Ще п’ятеро людей – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років зазнали осколкові поранення. Найстарша постраждала перебуває у тяжкому стані, за її життя борються медики", - наголошується у повідомленні.

При цьому, на момент атаки люди отримували від волонтерів воду та хліб.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння й легковий автомобіль.

У зв'язку з обстрілом, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

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