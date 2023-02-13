Відео виклали в одному з Телеграм-каналів, який пов'язують з ПВК "Вагнер".

В одному з телеграм-каналів, пов'язаних з ПВК "Вагнер", з'явилося відео страти ще одного завербованого ув'язненого. Про це повідомляє телеканал "Дождь".

Як повідомляється, на відео чоловік з байковою ковдрою на плечах спочатку дає інтерв'ю, розповідаючи про плани втекти, коли потрапить на фронт, а також, що "Росія не потрібна".

На наступних кадрах цей же чоловік вже знаходиться в якомусь підвалі і представляється - Якущенко Дмитро Юрійович, кримчанин 1978 року народження. Голова його примотана скотчем до цегли, а ззаду стоїть людина з кувалдою. Він розповідає, що відправився на фронт у складі "вагнерівців" і зрозумів, що "це не його війна".

Відео дня

Чоловік розповідає, що був у Дніпрі, і перебуваючи на вулиці, отримав удар по голові, після чого втратив свідомість і прокинувся в приміщенні, де йому сказали, що його судитимуть. Після цього стоїть ззаду завдає йому удар кувалдою по голові, а потім - ще кілька разів.

Страти в "Вагнер": що відомо

Відзначимо, що страти в ПВК "Вагнер" не поодинокі. Раніше "вагнерівці" стратили кувалдою завербованого ув'язненого Євгенія Нужина. Він побував в українському полоні і на камеру висловлював бажання воювати у складі ЗСУ проти росіян.

Кілька днів тому, з'явилося відео, як під Бахмутом "вагнерівці" зарубали свого командира.

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