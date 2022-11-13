Раніше його завербував керівник ПВК "Вагнер".

Найманці з ПВК "Вагнер" стратили раніше завербованого ув'язненого Євгена Нужина, який побував в українському полоні і висловив бажання воювати у складі ЗСУ проти окупантів.

Відео з вбивством було опубліковано в одному з Telegram-каналів, близьких до приватної військової кампанії. Голову Нужина розбили кувалдою, що стало традицією для "вагнерівців". У Сирії вони вчинили аналогічну страту, тільки з розчленуванням і спаленням останків.

"Той, хто приблизно в темі, знає, що кувалда і зрадники мають для "оркестру" (неформальна назва ПВК "Вагнер") тісний зв'язок. І ось, пропавши раптово з-під слідства в Києві, зрадник отримав їх традиційне споконвічно-вагнерівське покарання", — написали в Telegram-каналі, близькому до ПВК.

Відео дня

Нужин відбував термін за вбивство, знищення чужого майна, хуліганство і спробу втечі з місця позбавлення волі. Його завербував глава "Вагнер" Євген Пригожин, а після відправки на фронт ув'язнений потрапив у полон. Нужин дав інтерв'ю, в якому розкритикував Путіна і висловив бажання воювати на боці України.

Росія відправляє на війну ув'язнених

У вересні з'явилося відео, як Пригожин вербує зеків на війну. А в жовтні до цієї ініціативи приєдналося і Міністерство оборони, про що розповіли родичі ув'язнених в ІК-3 "Скопин" в Рязанській області та ІК-4 "Олександрійська" в Ставропольському краї. Нужин відбував покарання в першій зі згаданих в'язниць.

В кінці жовтня з'явилася інформація, що у ПВК "Вагнер" вербують навіть хворих на гепатит та ВІЛ. Сто таких ув'язнених набрали в селищі Металобуд Ленінградської області.

Путін на початку листопада підписав закон про мобілізацію за окремі види тяжких злочинів.

За даними американського Інституту вивчення війни, зеки складають значну частину ПВК "Вагнер". А окупанти з приватної військової кампанії перебільшують свої заслуги на фронті.

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