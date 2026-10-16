У 2027 році Україні додатково потрібно 70 млрд євро на оборону: Зеленський звернувся до ЄС

Наступного року вартість війни становитиме 155 млрд євро.

Україна може подвоїти і навіть потроїти виробництво дронів, щоб посилити тиск на Росію. Однак, для цього треба залучити додаткові 70 млрд євро. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час звернення до учасників засідання Європейської Ради у Брюсселі.

"Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас – на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку", - наголосив Зеленський.

За його словами, ці кошти допоможуть Україні стримувати Росію. При цьому, для підкріплення цього запиту президент навів кілька фактів: "Ми зупиняємо більшість російських штурмів на фронті завдяки дронам. Ми перерізаємо російські шляхи постачання за допомогою цих технологій. І наші дрони допомагають послаблювати російську економіку".

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Він зауважив, що зараз можна б подвоїти чи потроїти виробництво дронів – залежно від типу, але на це не вистачає грошей. "Лише уявіть, якби ми могли чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні", - заявив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, наразі Євросоюз на період 2026 і 2027 року втілює рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. Ця загальна сума розділена на транші і кошти надходять до України поступово.

Водночас, Україна наполягає, аби відбулася конфіскація активів російського Центрального банку, які зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Розмір цих активів становить 210 млрд євро. Однак, Бельгія відстоює позицію, що самостійно не може забрати ці активи і розпорядитися ними. Також, у Бельгії не бачать готовності інших країн розподілити відповідальність за ризики, які можуть постати у разі конфіскації російських знерухомлених активів.

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