Україна отримала перший транш з кредиту на €90 мільярдів

Очільниця Єврокомісії назвала допомогу європейською солідарністю у дії.

Сьогодні, 25 червня, Україна отримала перший транш на 3,2 мільярда євро з кредиту на загальну суму в 90 мільярдів євро. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості", - написала вона.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також повідомила про переказ Україні першої частини кредиту.

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"Сьогодні ми перераховуємо перший транш у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро. Це – європейська солідарність у дії", – написла вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що протягом останнього року партнери зміцнили економічні основи України та просунули її на шляху до Європи.

"Ми створили нові можливості для зростання. Зараз саме час інвестувати в Україну - майбутнього учасника єдиного ринку вартістю 20 трильйонів євро", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Кредит ЄС на 90 млрд євро – останні новини

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос повідомляла, що Європейський Союз виплатить перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Support Loan вже 25 червня.

Перший транш кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України не включатиме 5,9 мільярда євро оборонного фінансування для виробництва дронів. Натомість він покриє 3,2 мільярда євро бюджетної підтримки.

Причиною зміни плану фінансування є технічне питання, пов'язане з необхідністю для ЄС забезпечити належний контроль за тим, як витрачаються кошти, кажуть джерела видання.

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