Загальний залп може становити 48 ракет.

Російська армія вивела в Чорне море рекордну за останній час кількість ракетоносіїв – всі сім, які перебувають на плаву. Це субмарині та надводні ракетоносії.

Як повідомили у Військово-морських силах ЗС України, станом на 7:00 суботи, 14 вересня, у Чорному морі зафіксовано 16 ворожих кораблів. З них сім - носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет. Це майже всі ракетоносії Чорноморського флоту РФ, які він має в наявності.

Водночас в Азовському морі ситуація залишається незмінною - ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі - 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

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За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – цивільних 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Треба відзначити, що тривалий час в Чорному морі не спостерігалося жодного надводного ракетоносія, на чергуванні перебувала, зазвичай тільки одна субмарина. Однак проти ночі на 14 вересня у Повітряних силах ЗС України попередили про небезпеку: в акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувало чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Людей попросили у разі оголошення повітряної тривоги, прямувати в укриття. За ніч ворог вивів в акваторії ще три носії "Калібрів".

Ракетні атаки РФ

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що ворог використовує морські платформи під час комбінованих атак, тому що остання практика їх застосування показала неефективність таких ракет як самостійної системи озброєння. За даними військового, фактично 100% "Калібрів" знищується в польоті й навіть під час комбінованих атак на них покладається функція, здебільше, відволікання, навантаження української ППО.

За його інформацією, у Чорному морі ворог має 8 таких ракетоносіїв – три підводні човни проєкту 636, так звані "Варшав'янки", три – малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М", та два фрегати - "Адмірал Ессен та "Адмірал Макаров". Надводні кораблі мають по 8 "пускових" під "Калібри", підводні – по 4. Йшлося, що одна субмарина – в ремонті.

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