Фактично 100% "Калібрів" знищується в польоті, під час комбінованих атак вони, здебільше, відволікання ППО України.

Речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що в Чорне море вийшла російська субмарина з "Калібрами" та є небезпека удару. Можливо, човен на патрулюванні, тому що противник знає про їх неефективність та зараз удосконалює їх.

"Зранку вийшов підводний човен 636-го проєкту. Він є носієм крилатих ракет, може мати на борту до 4 одиниць. В принципі, наявність одного підводного човна ще не означає, що може бути проведена безпосередньо ракетна атака. Проте така ймовірність зберігається завжди. Тому що для того, щоб вийти в море та зробити пуски, достатньо кількох годин", - сказав Плетенчук в етері телемарафону.

За його словами здебільшого коли одна субмарина ворога перебуває на зовнішньому рейді пункту базування "Новоросійськ" (РФ), зазвичай, вона виконує завдання з охорони пункту базування. Речник уточнив, що росіяни надводними кораблями не наважуються це робити через небезпеку можливих ударів ЗСУ.

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Як додав Плетенчук, ворог використовує морські платформи під час комбінованих атак, тому що остання практика їх застосування показала неефективність саме морських платформ як самостійної системи озброєння. За даними військового, фактично 100% "Калібрів" знищується в польоті й навіть під час комбінованих атак на них покладається функція, здебільше, відволікання, навантаження української ППО.

"Наприклад, під час останньої такої атаки було застосовано одночасно 28 "Калібрів". Це чи мало рекорд застосування цього типу ракет й 100% їх здебільше було знищено. Це підтверджує те, що ці системи вже не такі ефективні, як на початку повномасштабного вторгнення. І чесно кажучи, росіяни самі це розуміють й в принципі роблять відповідні висновки щодо подальшого розвитку цих систем", - розповів речник.

За його інформацією, у Чорному морі ворог має 8 таких ракетоносіїв – три підводні човни проєкту 636, так звані "Варшав'янки", три – малі ракетні кораблі проєкту "Буян-М", та два фрегати - "Адмірал Ессен та "Адмірал Макаров". Надводні кораблі мають по 8 "пускових" під "Калібри", підводні – по 4.

Ракетний удар по Києву 2 вересня - подробиці

Нагадаємо, 2 вересня під час комбінованої атаки по Києву російські окупанти не залучали ракети морського базування типу "Калібр". Водночас у Військово-морських силах ЗС України вважають, що ворог не полишив практику атак такими ракетами та зараз, скоріш за все, їх накопичує. На думку Плетенчука, слід розраховувати що противник все одно буде застосовувати морські платформи надалі.

Вчора, 2 вересня, у Чорному та Азовському морях кораблів РФ на чергуванні зафіксовано не було. Щодо Каспійського моря, то, за даними речника ВМС ЗСУ, окупанти не завдавали з цієї акваторії ударів по Україні ракетами "Калібр", але це не виключає такої можливості.

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