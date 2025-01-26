Загрози оточенню українських підрозділів у Великій Новосілці немає.

Наразі загрози оточення україїнських сил оборони у Великій Новосілці немає, натомість ворог, зайшовши в населений пункт, зіткнувся зі складною перепоною, що зупинить його подальний наступ. Про це розповіла 110-та ОМБр у Telegram.

"Одразу зазначимо, загрози оточенню наших підрозділів немає… З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника", - зазначають бійці.

Водночас бійці зазначили, що продовжувати наступ з Великої Новосілки росіяни не зможуть, бо зіткнулися зі складною перепоною.

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"Виникла типова ситуація для москалів "головне зробити флаговтик". Ціна та перспективи неважливі. Річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку, ворог потрапив в вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух зупиняється снарядами та дронами", - розповіли у 110 ОМБр.

Бійці також зазначають, що цілих будівель у Великій Новосілці не залишилось.

Велика Новосілка - останні новини

Аналітики DeepState повідомляли, що російські війська вже фіксуються в центрі селища Велика Новосілка Донецької області. Додатково війська РФ пробують тиснути з півдня та з боку села Времівка.

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначав, що наразі про окупацію цього населеного пункту мова не йде. При цьому він зазначив, що не може розкривати конкретні деталі про позиції ЗСУ і показувати на мапі, де є українські військові, а де їх немає, щоб зберегти життя бійців та забезпечити успіх бойових завдань.

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