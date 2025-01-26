Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що не може показувати на мапі, де є українські військові, а де їх немає.

На Новопавлівському напрямку в Донецькій області тривають важкі оборонні бої, російські окупанти щосили намагаються захопити Велику Новосілку. Проте наразі про окупацію цього населеного пункту мова не йде, зазначив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Так, на питання ведучої "Суспільне. Студія" "Казати про те, що населений пункт Велика Новосілка окупований ми не можемо?", він відповів: "Не можемо".

Водночас Трегубов зазначив, що не може розкривати конкретні деталі про позиції ЗСУ і показувати на мапі, де є українські військові, а де їх немає, щоб зберегти життя бійців та забезпечити успіх бойових завдань.

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"Не можу розповідати деякі подробиці, бо коли воно пов'язане безпосередньо з операцією, що проходить у невеликому населеному пункті, включається питання операційної безпеки. Бо, якщо, наприклад, я розкажу, де українські війська є, де позицій немає, чи де йдуть ті, чи інші переміщення, то це поставить під загрозу ці війська й ці переміщення. Усе робиться для того, щоб зберегти життя українських військових саме у цьому районі, все робиться для того, щоб власне зберегти життя та виконати бойові завдання".

Зранку 26 січня ОСУВ "Хортиця" у Telegram повідомило, що на напрямку тривають важкі оборонні бої, в ході яких українські воїни завдають армії РФ значних втрат в живій силі та техніці.

Ситуація у Великій Новосілці - що відомо

Як зазначав моніторинговий проєкт DeepState, російські війська вже фіксуються в центрі селища Велика Новосілка. За інформацією DeepState, росіяни мають успіх у просуванні на східних околицях, також вони зайняли невелику частину центральних вулиць населеного пункту.

Додатково війська РФ пробують тиснути з півдня та з боку села Времівка, застосовуючи величезну кількість ресурсів, зокрема, піхоти та техніки.

25 січня, за інформацією DeepState, росіяни захопили Времівку.

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