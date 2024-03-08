Вона також не виключає здійснення ворогом провокацій та терактів для подальшого звинувачення в цих подіях Сил оборони України.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначає, що російські окупанти максимально тиснуть на місцеве населення на тимчасово окупованій території Херсонської області перед "виборами".

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо повідомлень про вибухи у тимчасово окупованому ворогом Скадовську.

"Коли десь проходить інформація про вибухи, ми ставимося до такої інформації, ретельно перевіряючи. Тому що дуже багато зараз провокацій. Пам’ятаймо: вони готуються до виборів, вони готуються до звітного дня такого", - зауважила Гуменюк.

Так, додала вона, не виключені провокації, зокрема і з використанням місцевих жителів та виборчих дільниць, на яких окупанти самі можуть здійснити терористичні акти для звинувачення у цьому Сил оборони України.

"І в такий спосіб - таке собі переконування населення тимчасово окупованих територій у тому, що їм краще буде жити з "руським міром", - сказала речниця.

На уточнення, який саме вигляд наразі має ідеологічна "обробка" населення на лівобережній частині Херсонської області, Гуменюк розповіла, що зазвичай російські окупанти зараз використовують подворові обходи, так зване передчасне голосування, яке вони там проводять нібито з маломобільними групами населення.

"Але в будь-якому випадку намагаються зібрати максимальну фальсифікацію, максимально тиснути на людей, приходячи в домівки, проводячи там так звані огляди, а насправді - обшуки, вишукуючи людей, лояльно налаштованих. Переконуючи під дулом автомата про соціальні переваги того, що можуть надати російське громадянство", - підкреслила речниця.

У зв’язку з цим, з погрозами, додала вона, багато людей вимушені переходити під російське громадянство.

"Але той факт, що окупанти дозволили громадянам - мешканцям тимчасово окупований територій голосувати навіть за паспортними документами України, свідчить про провальність такої агітаційної роботи", - сказала Гуменюк.

Ситуація на Півдні України напередодні виборів в РФ

На початку березня в Маріуполь заїхала поліція із Санкт-Петербурга перед виборами Путіна. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Він підкреслив, що в Маріуполі "триває велика зачистка". За словами Андрющенка, "всі шукають партизанів та дивергентів".

Як сказав радник мера Маріуполя, "11 екіпажів поліцаїв" з Санкт-Петербургу посилили підрозділ Росгвардії, які в свою чергу було віддано в підпорядкування ФСБ.

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