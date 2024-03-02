За словами радника мера міста, "в місто приїхало на посилення 11 екіпажів поліцаїв".

В тимчасово окупований український Маріуполь прибули додаткові екіпажі поліції із російського Санкт-Петербурга. Про це у своєму Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Він підкреслив, що в Маріуполі "триває велика зачистка".

"В місто приїхало на посилення 11 екіпажів поліцаїв з Санкт-Петербургу. Вони посилили підрозділ Росгвардії, які в свою чергу було віддано в підпорядкування ФСБ", - зазначив Андрющенко.

За його словами, "всі шукають партизанів та дивергентів".

"До виборів треба звітувати. Зворотня сторона "палочной" системи звітності. Тому, будуть трусити все місто. Виворачувати. Знімати постановочні роліки. Але. Тенденція", - написав радник мера Маріуполя.

Ситуація в Маріуполі - останні новини

25 лютого радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про "неприємність" для військ РФ в Маріуполі. За його словами, у тимчасово окупованому російськими загарбниками місті cпрацювала протиповітряна оборона.

"Результат в наявності. Неприємний для окупантів. Більш того, по місту пішли плітки про "прилет в районе Мега" - це неподалік РАГСу Кальміуського району. Проте, там прильоту не було. Було не там. Хорошо", - зазначив Андрющенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що маріупольський драмтеатр зняли на відео. Окупанти продовжують зводити перший поверх будівлі, хочуть таким чином приховати свої злочини.

Однак маріупольці пам’ятають, як 16 березня 2022 року росіяни скинули дві авіабомби на драмтеатр, у якому ховалися сотні родин із дітьми. Багато з них не змогли врятуватися.

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