За попередніми відомостями, ракети супротивника летіли за балістичною траєкторією.

Атаковано Харків - вибухи сьогодні пролунали у центрі міста, є жертва. Спікер командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому повітряна тривога в обласному центрі була оголошена після вибухів.

За попередніми відомостями, ворожі ракети летіли за балістичною траєкторією, розповів речник в ефірі телемарафону. За його словами, супротивник міг застосувати той тип озброєння, смертоносну роботу якого, на жаль, своєчасно не вдається виявити.

"Треба дочекатися, коли побачать уламки. Попередньо скажемо так, що ракети йшли по балістичній траєкторії... Тобто повітряна тривога - загроза застосування балістичного озброєння. Але наголошую, що інколи ворогу вдається робити це приховано. І тоді тривога приходить разом із вибухами. Тут нічого не вдієш", - зазначив Ігнат.

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Речник додав, що снаряди, запущені з реактивної артилерії, також летять лічені секунди.

Атаковано Харків - останні новини, які варто знати

Росіяни 6 жовтня близько 7:00 завдали ударів по Харкову. З'явилася інформація про те, що пошкоджено житловий будинок, і під завалами знайшли дитину. Повідомлялося, що загинув 10-річний хлопчик. Також стало відомо, що унаслідок ворожої атаки постраждали 16 осіб.

За попередніми відомостями, супротивники атакували обласний центр ракетами типу "Іскандер". На місці прильоту працюють рятувальники - розбирають завали.

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