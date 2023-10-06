На наступний день після кривавої атаки по Харківщині, під час якої загинуло кілька десятків людей, росіяни завдали удару по обласному центру. Харків був атакований близько 7:00 в п’ятницю, 6 жовтня.
"Місто Харків під обстрілом. Є інформація про удар по центру міста", – повідомив в Telegram міський голова Ігор Терехов.
Голова ОВА Олег Синєгубов також попередив про атаку. "Увага, окупанти завдають удари. Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях", – написав він.
"Суспільне" з посиланням на кореспондентів повідомляє, що в Харкові лунають вибухи. Повітряну тривогу в області на момент перших повідомлень про удари оголошено не було. Тривога тривала з 6:48 по 7:21.
Оновлено (7:50): Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців. Він не уточнив, чи це та сама дитина, про яку повідомляє Терехов.
"Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель", – зазначив він.
Оновлено (7:40): Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку.
"Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на даний момент троє, усі в легкій формі, посічені склом", – додав він.
Оновлено (7:24): Як проінформував голова ОВА Синегубов, попередньо є інформація про влучення у Київському та Основ'янському районах Харкова.
"Три людини отримали поранення, стан легкий", – повідомив він.
Оновлено (7:19): "Суспільне Харків" з посиланням на директора Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашту повідомляє, що щонайменше одна людина дістала поранення.
Удари по Харківській області - останні новини
5 жовтня РФ вдарила ракетою по селу Гроза в Куп'янському районі на Харківщині. Ракета влучила в будівлю, де знаходилися магазин і кафе. Там перебувало близько 60 осіб - там проходили поминки по українському військовому, який загинув ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
51 людина загинула внаслідок удару. Троє людей вважаються зниклими безвісти.