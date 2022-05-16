Вибух не становить загрози для населення, підкреслили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

В Харківській області через обстріл, здійснений окупантами у понеділок вдень, 16 травня, стався вибух на території складу у якому, за попередніми відомостями, зберігали аміачну селітру (використовують як добриво).

Жителі півночі Донецької області "бачили великий стовп диму, який міг налякати, однак причин для паніки немає", написав керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в Telegram.

Чиновник додав, що населені пункти, які знаходяться у Донецькій області, не потрапили в зону розповсюдження хмари.

Кириленко підкреслив, що ситуація знаходиться під контролем, і фахівці з’ясовували, якої шкоди вибух завдав довкіллю.

"…Аміачна селітра не відноситься до небезпечних хімічних речовин, а найбільша концентрація її після вибуху - у хмарі, що досягає 200-500 метрів від епіцентру. Загрози для населення цей вибух не становить…", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, РФ 24 лютого рано вранці вдерлася в Україну. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Харків, були жертви та постраждалі.

У середині травня стало відомо, що супротивник почав відводити свої війська від обласного центру.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов говорив, що вороги упродовж кількох днів не обстрілювали місто завдяки контрнаступу українських військових.

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