Супротивники завдавали удари по населених пунктах Харківської області, зазначили в ОВА.

Декілька останніх днів російські окупанти вже не обстрілюють Харків.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Синєгубова, відносний спокій викликаний в першу чергу контрнаступом підрозділів Збройних сил України, які відкинули російських військових від міста.

"По місту Харкову ми декілька днів поспіль фіксуємо відносну тишу. Обстрілів самого міста не було. Натомість ворог продовжує завдавати удари по області, зокрема, знову постраждав місто Чугуїв, там, на жаль, дві людини отримали поранення, одна з них - це 15-річна дитина. Так само у Золочівському районі було неспокійно. І, звичайно, Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою, де поблизу населеного пункту Барвінкове ворог постійно перевіряє позиції наших Збройних сил, намагається їх прорвати, однак успіхів не мав, знову зазнав великих втрат серед своєї живої сили, своєї техніки", - сказав він.

"Північний, північно-східний напрямок у нас найгарячіший, там постійно ведуться бойові дії, сутички. Ворог, відступаючи, мінує абсолютно все: житлові будинки, лісосмуги, узбіччя доріг, використовуючи всі технології, в тому числі дистанційне мінування", - сказав він.

Чиновник також поділився, що до Харкова щодня повертаються не менш як 2 тис. осіб, і ця цифра збільшується.

"У нас приблизно щодня повертається близько 2 тис. людей, і ця цифра кожного дня збільшується. Люди дійсно почали повертатися до самого Харкова, до області, і я знаю, що вони чекають, щоб ми поступово запускали інфраструктуру міста. Це стосується громадського транспорту, це стосується руху між населеними пунктами області, де відносно безпечно, щоб поступово налагоджувати економічну діяльність", - сказав він.

Синєгубов навів приклад, що в одному з населених пунктів у передмісті Харкова вже проживають 23 тис. людей, хоча до війни їх там було 15 тисяч.

Крім цього, він повідомив, що у Харківському метрополітені сьогодні проживає 4,5 тис. осіб, кватири та будинки яких зруйновані і яких потрібно буде забезпечити хоча б тимчасовим житлом.

Нагадаємо, декілька днів тому окупанти почали відводити свої війська від Харкова.

14 травня на Ізюмському напрямку підрозділи Збройних сил України перейшли у контрнаступ.

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