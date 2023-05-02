Посіпака ворога отримав мінно-вибухову травму, стверджують у Слідчому комітеті РФ.

Вибух у Мелітополі у вівторок, 2 травня, стався не просто так - у тимчасово окупованому російськими загарбниками місті підірвали "шишку-поліцая".

Був замах на життя "заступника начальника" так званого "головного управління внутрішніх справ Росії у Запорізькій області", повідомили в російському Слідчому комітеті. За його даними, вибух стався на вул. Пирогова біля воріт житлового будинку.

"2 травня... було закладено саморобний вибуховий пристрій, який привели в дію, коли "заступник начальника ГУВС Росії у Запорізькій області" відкрив ворота, прямуючи на роботу", - стверджують у СК РФ.

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Посіпака ворогів отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований.

Вибух у Мелітополі сьогодні - що відомо

ЗМІ писали, що 2 травня в Мелітополі близько 6:45 було чутно одиночний вибух. Журналісти вважали, що міг бути підірваний черговий посіпака супротивника. Також повідомлялося, що після вибуху по місту промчали швидкі й "правоохоронці".

У місті вже не раз лунали вибухи, унаслідої яких "мінусувалися" колаборанти. Після того, як 27 квітня в Мелітополі був знищений поліцейський-колаборант, у місті у посіпак ворогів почалася паніка. і вони змінили режим роботи.

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