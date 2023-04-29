Окупаційна влада в паніці після вибухів у місті, тому "правоохоронців" зобов’язали приїжджати службу ще до завершення комендантської години.

У Мелітополі почалася паніка після знищення поліцейського-колаборанта 27 квітня. Відтепер вони починають роботу вдосвіта, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Тепер вони всім своїм поліцейським, хто погодився співпрацювати, наказали приходити на роботу на півп'яту ранку, щоб вони приїжджали ще до завершення комендантського часу. Вважають, що таким чином буде складніше їх досягти тому супротиву, який залишився на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Вже чітко видно, що в них паніка та земля горить під ногами і вони не знають, що робити", - розповів Федоров.

Він додав, що зараз багато колаборантів звертаються до українських спецслужб з пропозицією співпрацювати, щоб якось пом'якшити свою провину. "Радує той факт, що багато з них наразі виходить на зв’язок з нашими спецслужбами, з нашими силовими структурами, і готові надавати допомогу і працювати саме проти ворога в тимчасовій окупації", - сказав Федоров.

Відео дня

Також мер Мелітополя розповів подробиці про вечірній вибух 27 квітня, який було чутно жителям північних районів тимчасово окупованого міста.

"Вчора сталася ще одна цікава подія в тимчасово окупованому Мелітополі, коли о 19:30 був вибух біля одного з будинків по вул. Гризодубової. Там також проживала сім'я колаборантів - Доломан. Це досить відоме сімейство колаборантів у Мелітополі: вона керувала міськими аптеками і з перших тижнів окупації викрала бюджетні кошти, а він наразі намагається балотуватися до якоїсь місцевої ради від "Єдиної Росії". Знаковим є те, що вони вже збігли з Мелітополя, хоча вчора і не постраждали від вибуху. Чітко зрозуміли, що жодна їх колаборційна дія не залишиться без уваги спротиву на тимчасово окупованій Мелітопольщині", - підкреслив Федоров.

Війна в Україні - що відбувається в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Мелітополі активно діють сили спротиву. Періодично з'являються повідомлення про підриви колаборантів, ворожої техніки.

27 квітня у місті близько четвертої ранку почали лунати автоматні черги, а приблизно о 05:20 по вулиці Героїв України у одному з будинків пролунав одиночний вибух, який був досить потужним. Федоров розповів, що в будинку мешкав один із колаборантів, який працював у "правоохоронних структурах"- Олександр Міщенко. До повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції.

Також, постраждав другий поліцейський-колаборант, який пішов на службу до російських окупантів. Його звуть Юрій Акімов. У нього зафіксовані значні пошкодження нижніх кінцівок.

Після цього російські окупанти затримали дівчину, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Вже надвечір мер Мелітополя повідомив, що в місті знову пролунав одиночний вибух, який чули жителі північних районів міста.

Вас також можуть зацікавити новини: