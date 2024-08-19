В ніч на понеділок, 19 серпня, протиповітряна оборона відбиває в небі Київської області російську дронову атаку.

О 01:24 в Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації повідомили, що у повітряному просторі регіону зафіксували російські безпілотні літальні апарати, наразі сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликали в ОВА. Відео дня

Повітряну тривогу також оголошено у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях. У Повітряних силах попереджали про загрозу дронів для Одещини та Вінничини.

Обстріли України

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