Також є загроза "балістики" з Криму.

Цієї ночі росіяни атакують українські міста та селища за допомогою безпілотних літальних апаратів типу "Shahed".

Повітряну тривогу оголосили у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Винницькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Кількість запущених армією РФ дронів не повідомляється, однак Повітряні сили відслідковують їхнє пересування.

О 01:20 Командування ПС Збройних сил написало у своєму Telegram-каналі, що групи "Шахедів" фіксують на Миколаївщині, Херсонщині, Полтавщині та Чернігівщині. Крім того, існує загроза застосування балістичного озброєння з окупованого Криму.

Відео дня

Вже о 01:46 БПЛА фіксували на кордоні Миколаївської та Одеської областей, курс північно-західний. Військові попередили про загрозу для Вінниччини.

Вибухи в Україні

За даними Суспільного, після 01:00 вибухи пролунали в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.

О 01:14 Повітряні сили фіксували швидкісну ціль на Сумщині, яка рухалася в напрямку Чернігівської області. Опівночі голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв у своєму Telegram-каналі, що російські загарбники б'ють по цивільній інфраструктурі міста Бахмач.

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