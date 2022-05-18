Місцевих жителів попередили про звуки вибухів.

Жителів Яворівського району Львівської області попередили про вибухи у найближчі кілька годин.

Про них повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Жителі Яворівського району! У найближчі кілька годин ви можете почути звуки вибухів. Це фахівці спецслужб будуть знешкоджувати залишки ворожих ракет, які прилетіли в район в ніч на вчора", - зазначив він.

За його інформацією, ситуація в регіоні контролюється.

"Загрози місцевому населенню немає. Пам'ятайте: якщо є повітряна тривога, про це повідомляють сирени, а також офіційний телеграм-канал департаменту з цивільного захисту Львівської ОВА "Оповіщення ЦЗ". Черпайте інформацію тільки з перевірених джерел", - додав Козицький.

Ракетний удар Росії по Львівській області 17 травня

Нагадаємо, вночі 17 травня Росія завдала ударів по Львівській області.

Спочатку в місті оголосили повітряну тривогу, потім з'явилися повідомлення про вибухи.

За даними командування Повітряних Сил ЗСУ, були збиті 3 російські крилаті ракети, які цілилися в об'єкти інфраструктури. Ракети були випущені з південно-східного напрямку з моря.

Пізніше стало відомо, що в результаті ракетного удару по Львову пошкоджена залізнична інфраструктура.

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