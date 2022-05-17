Зазначається, що втрат серед особового складу ЗСУ та техніки немає.

Російські окупаційні війська продовжують атакувати мирні українські міста. У вівторок, 17 травня, ворог обстріляв Сумщину. В області зафіксовано десятки вибухів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

"Ворог продовжує обстрілювати з боку Російської Федерації прикордонні населені пункти Сумщини", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, близько 9 години ранку в районі Есмані було зафіксовано 5 "прильотів". З 9:30 до 10:00 відбулося 70 вибухів у напрямку Бояро-Лежачів із боку території країни-агресорки РФ.

Крім того, близько 10:10 було зафіксовано 6 вибухів у районі населеного пункту Сопич.

Зазначається, що втрат серед особового складу ЗСУ та техніки немає.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 15 травня обстріляли ракетами Сумську область. Одна з них влучила в міст через річку Клевень у Шосткінському районі. За словами глави ОВА, війська РФ знищили міст, бо бояться контрнаступу Збройних сил України – розбита ворогом переправа дозволяла переміщатися у бік РФ.

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