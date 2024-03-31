Військові попереджали про пуски КАБів.

У неділю, 31 березня, російська загарбницька армія завдала удару по Харкову. За попередніми даними, у місті є влучання.

О 21:50 у області оголосили повітряну тривогу. Командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму Telegram-каналі двічі попереджало про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на Харківщині. В мережі повідомили, що в місті пролунав вибух.

Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив про "приліт" поряд з житловою забудовою в центральному районі Харкова. "На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється", - написав він у Telegram.

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Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник "Марсель" попередив, що загроза повторних ударів залишається, особливо для Харківської області. "Мешканці міста Харків також не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки", - закликав він.

Оновлено о 22:50: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі. Пошкоджено цивільні приміщення та автівки, ніхто не постраждав.

"Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється. Можливі повторні запуски, перебувайте в укриттях", - додав очільник військової адміністрації.

Обстріли Харкова: останні новини

Російські загарбники від початку повномасштабної війни б'ють по Харкову з різних типів озброєння. Під час масованого обстрілу 22 березня вони знищили ТЕЦ і всі трансформаторні підстанції у місті.

27 березня стало відомо, що окупаційні війська вперше з 2022 року атакували Харків авіабомбами. Фіксували влучання по загальноосвітній школі та серед житлових будинків.

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