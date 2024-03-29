Він нагадав, що в ЗСУ вже є досвід бойових дій у Харківській області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоменутвав інформацію про можливий наступ окупантів на Харків.

Так, в інтерв'ю "Укрінформу" він зазначив, що не можна ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, у тому числі і ці оцінювання західними ЗМІ щодо нової загрози наступу на Харків.

"Тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій", - сказав Сирський.

Відео дня

Він нагадав, що в ЗСУ вже є досвід бойових дій у Харківській області.

"Нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", - зазначив Головнокомандувач.

Можливий наступ на Харків

У Центрі протидії дезінформації РНБО вчора відреагували на поширену російською пропагандою інформацію щодо нового наступу країни-агресора на Харків. Там кажуть, що Москва навмисне влаштувала подібну ІПсО. Інформація щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідає дійсності, заявили в Центрі. Там пояснили, що для наступу в нього не має ресурсу.

Раніше військовий оглядач Денис Попович також оцінив вірогідність нового масштабного наступу на Харків та Київ. Він переконаний, що зараз передумов для цього немає.

За його поясненням, щоб знайти потрібну кількість людей для того, щоб планувати наступ на таке місто як Харків, потрібна додаткова мобілізація. Поки що таке рішення у Кремлі не ухвалено, відповідно, і казати нема про що. І навіть якщо воно буде ухвалено, зауважив Попович, то виникає наступне питання - про можливість наступу на Харків взагалі, тому що для цього потрібні великі сили. Бо Харків - місто мільйонник.

Як відомо, на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.

Вас також можуть зацікавити новини: