Наразі у місті спокійно, ситуація контрольована.

Сьогодні вранці, 20 травня, у Києві повідомляли про звуки вибухів. Це спрацювали сили протиповітряної оборони, жодних надзвичайних ситуацій у столиці не зафіксовано.

Про це перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Наразі ніяких надзвичайних ситуацій в місті не зафіксовано. Дійсно, спрацювали сили протиповітряної оборони, зараз в місті більш-менш спокійно", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні на Київщині збили російський безпілотний літальний апарат.

Раніше в Київській військовій адміністрації заявили, що безпосередньої загрози столиці сьогодні немає, але військове керівництво розробило план оборони на випадок найгіршого сценарію повторного наступу ворога.

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