Сьогодні зранку РФ вдарила по місту ракетами.

У Львові вранці прогриміли вибухи. В результаті ворожої атаки є влучання в житловий будинок. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, є потрапляння в житловий будинок у Львові. Є постраждалі", - повідомив він.

За його даними, в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно - через падіння уламків ракети. На місце направляються всі профільні служби.

Городян закликали залишатися в укриттях.

Оновлення 08:50. У Лвові пролунав ще один вибух.

Оновлення 09:05. Фото з наслідками ворожої атаки опублікував мер Львова Андрій Садовий. Він уточнив, що вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють оперативні служби.

Оновлення 09:10. Голова Львівської ОДА Максим Козицький опублікував відео з місця "прильоту" у Львові на вул. Хоткевича. За його даними, через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених.

Оновлення 09:25. "Станом на зараз відомо про одного загиблого в наслідок ракетного удару. 8 людей поранено", - Садовий.

Росія атакує Україну ракетами - що відомо

Вранці 29 грудня по всій Україні була оголошена повітряна тривога у зв'язку з ракетною атакою з боку Росії.

Вибухи прогриміли в багатьох містах України. Зокрема, відомо, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". Також вже відомо про 5 постраждалих у столиці. У Подільському районі Києва сталася пожежа на складі. Падіння уламків зафіксовано в Подільському та Святошинському районах Києва, предваритлеьно, є загоряння житлового будинку.

У Дніпрі одна з ворожих ракет влучила у ТРЦ.

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