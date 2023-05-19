Втім, російські окупанти вже брешуть про місце атаки, щоб уникнути добивання.

Окупантів у Маріуполі наздогнала потужна "бавовна". Місце вибухів вже встановлено.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, результати атаки будуть зранку, але відомо, що поцілили у місце базування від 150 окупантів. Крім того, цей об'єкт системно використовували для встановлення систем ППО. Разом з тим, росіяни брешуть про місце вибухів.

"Р*сня бреше про місце свідомо. Аби недопустити корегування та добивання. Дарма витрачає час. Маріупольські очі та вуха України - найчутливіші. Окремо для маріупольців в окупації: зверніть увагу на віддаленість "кари небесної" від найближчого житлового будинку. Бачите як далеко? А тепер завдання на 2+2 - як швидко росіяни запхають склади БК у ваші підвали та двори?", - прокоментував Андрющенко.

Вибухи у Маріуполі 19 травня

Як повідомляв УНІАН, ввечері 19 травня у Маріуполі пролунало кілька потужних вибухів. Імовірно, удар припав по аеродрому і ще низці локацій.

У мережі ширилися відео, на яких видно, що удар був масованим. Прогриміло щонайменше чотири вибухи.

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