Окупанти знову покурили в недозволеному місці.

У Маріуполі пролунало кілька потужних вибухів. Імовірно, удар припав по аеродрому і ще низці локацій, повідомляє радник мера Петро Андрющенко.

"Наші повідомляють про прильоти між с. Агробаза (фактично межує з містом) та містом. В напряму базування окупантів", - написав він.

Незабаром пролунали ще вибухи, які, за словами Андрющенка, припали на район аеродрому. В цілому пролунало не менше чотирьох вибухів.

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"Місце бавовни встановлено. Результати будуть зранку. Попередньо - місце базування від 150 окупантів та системно використовувалось для встановлення систем ППО. Вже добре. Русня бреше про місце свідомо. Аби недопустити корегування та добивання. Дарма витрачає час. Маріупольські очі та вуха України - самі чутливі", - додав Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Окупанти перетворили Маріуполь на дуже страшну версію СРСР. Про це місцеві жителі на умовах анонімності розповіли журналістам. Зараз все місто живе в очікуванні повернення ЗСУ, але раді цьому будуть далеко не всі.

Тим часом зруйноване місто стало однією з опорних баз російських окупантів на кордоні південного і східного флангів фронту. Через місто постійно проходять колони техніки, яка йде на Запоріжжя та Волноваху.

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