В ДСНС показали наслідки удару по Тернополю / ДСНС

В ніч на понеділок, 2 грудня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Тернополі. Внаслідок атаки "шахеда" загинула одна людина.

У Державній службі надзвичайних ситуацій показали наслідки удару по Терноополю. Рятувальники зазначили, що "шахед" пошкодив багатоквартирний будинок. Виникла масштабна пожежа.

Наслідки удару по Тернополю / ДСНС

"Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", - зазначають в ДСНС.

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На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих.

Атака на Тернопіль: в ДСНС показали наслідки удару 'шахеда' (фото)
Атака на Тернопіль: в ДСНС показали наслідки удару 'шахеда' (фото)

Атака на Тернопіль - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі внаслідок російської дронової атаки загорівся житловий будинок. 

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що внаслідок влучання "шахеда" у будинок загинула людина, є поранені.

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