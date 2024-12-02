Атака на Тернопіль: в ДСНС показали наслідки удару 'шахеда' (фото)

Внаслідок нічної атаки загинула одна людина. Рятувальникам довелося евакуйовувати ще сотню людей.

В ніч на понеділок, 2 грудня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Тернополі. Внаслідок атаки "шахеда" загинула одна людина.

У Державній службі надзвичайних ситуацій показали наслідки удару по Терноополю. Рятувальники зазначили, що "шахед" пошкодив багатоквартирний будинок. Виникла масштабна пожежа.

"Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто", - зазначають в ДСНС.

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На місці працюють психологи та розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих.

Атака на Тернопіль - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі внаслідок російської дронової атаки загорівся житловий будинок.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що внаслідок влучання "шахеда" у будинок загинула людина, є поранені.

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