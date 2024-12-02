У Тернополі внаслідок російської дронової атаки загорівся житловий будинок. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал:

"Ворог знову атакував Тернопіль дронами. Є займання у житловому будинку. На місці працюють відповідні служби. Усі деталі - згодом. Тривога триває. Перебувайте у безпечному місці до відбою".

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що внаслідок влучання "шахеда" у будинок загинула людина, є поранені.

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"Проводяться роботи по гасінню пожежі та евакуації мешканців будинку і їх розміщення.Станом на цей момент 1 особа загинула, інші ранені (дані попередні). Роботи продовжуються", - повідомив він.

О 02:39 Надал повідомив, що російський дрон влетів у верхній поверх багатоповерхівки. Є загиблі та постраждалі, рятувальники гасять пожежу.

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