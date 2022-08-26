З боку Василівки ворог атакував населені пункти поблизу Запоріжжя.

У Запоріжжі ввечері було чути вибухи, бо спрацювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Гучні звуки вибухів, що було чутно годину тому в обласному центрі - це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ", - зазначив він.

Відео дня:

Також Старух повідомив, що з боку Василівки ворог атакував населені пункти поблизу Запоріжжя. "За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо" , - додав він.

Як повідомляв УНІАН 24 серпня, у Михайлівці Мелітопольського району (Запорізька область) підірвали псевдо-голову адміністрації, гауляйтера Івана Сушка.

Місцеві жителі повідомляють, що їхній тамада-гауляйтер в Михайлівці та навколишніх селах проводив святкові заходи, весілля, ювілеї. І в мирний час демонстрував любов до "руського міра", роз'їжджаючи по селу з георгіївською стрічкою.

Сушка підірвали в автівці, він у критичному стані перебував у лікарні, де і помер.

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