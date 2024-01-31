У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що на місто йде кілька груп ударних дронів.

Російські окупаційні війська атакували Харків ударними дронами. У місті лунали вибухи, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що в Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи. У Повітряних силах зазначали, що на місто прямують одразу кілька груп ворожих дронів.

Варто додати, що тривогу в області оголосили о 22:27. В інших регіонах наразі спокійно.

Відео дня

Оновлено 23:25: За попередніми даними, у місті є влучання по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків під знову ударом. Попередньо – "шахедами". Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", – написав він.

Оновлено 23:29: Влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова, уточнив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на цей момент у повітряному просторі Харківщини відсутні ворожі БПЛА, але загроза залишається. Він закликав мешканців не покидати укриттів до оголошення відбою тривоги.

Мельник додав, що сьогодні ввечері російські терористичні війська знову здійснили жахливий злочин проти українського народу.

"Вчергове під обстрілом опинився Куп’янський район. Близько 21:45 вони двома авіабомбами поцілили в лікарню у Великому Бурлуку. Одна – пряме влучання, інша впала поряд з установою. Наразі інформація про потерпілих уточнюється, але відомо, що вони є. Всіх пацієнтів лікарні та персонал евакуйовано", – написав він.

Оновлено 23:36: На Харківщині оголосили відбій повітряної тривоги.

Атаки РФ по Харківщині

Ввечері у вівторок, 30 січня, російські загарбники атакували Харків безпілотними літальними апаратами. У місті лунали вибухи. Вже вранці 31 січня мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог бив по житлових кварталах, де немає військових обʼєктів. У Слобідському районі Харкова у двох багатоповерхівках вибито шибки.

Кілька днів тому стало відомо, що у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу села Малий Бурлук Харківської області 17 січня. Вона отримала складні осколкові поранення і тривалий час перебувала в комі.

Вас також можуть зацікавити новини: