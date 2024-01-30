Ввечері у вівторок, 30 січня, російські загарбники атакували Харків безпілотними літальними апаратами. Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.
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Синєгубов зазначає, що у Харкові фіксують влучання, армія РФ спрямувала на область щонайменше шість безпілотників.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури. На цю хвилину інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби виїхали на місця влучань. Важливо: перебувайте в укриттях до відбою тривоги!" - додав він.
Згодом харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що російський "шахед" вдарив по району житлової забудови. "Є пожежа на місті потрапляння. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - додав він.
О 22:39 Повітряні сили написали, що в районі міста фіксують ударні дрони типу "Shahed", людей закликали перебувати в укриттях. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові лунають вибухи.
Атака дронів по Україні: що відомо
Ввечері Повітряні сили повідомили про ударні БПЛА типу "Shahed" з півдня в напрямку Дніпропетровщини, вони рухалися північно-західним курсом.
Згодом безпілотники фіксували у напрямку Дніпра, в районі Павлограда та на межі Дніпропетровської та Запорізької областей південно-західним напрямком.
О 19:41 оголосили про відбій загрози ударних дронів в Дніпропетровській та Запорізькій областях, про наслідки атаки не повідомлялося.