Представник відомства пояснив, що ворог в котрий раз намагається маніпулювати фактами.

Головне управління розвідки Міноборони України "відбило" чергову брехню РФ щодо того, що Київ порушує "зернову угоду" атаками Криму.

За словами представника відомства Андрія Юсова, це чергова маніпуляція з боку ворога, який намагається вибухами, які лунають в тимчасово окупованому Криму, пояснити порушення власних обіцянок. Про це він заявив в коментарі "Суспільному",

"Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання, які стосується зернового коридору. Останні події в Криму стосувались тільки військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою", - вказав він.

За його словами, в угоді йдеться про безпеку українських портів, які знаходяться на підконтрольний Україні території.

РФ звинуватила Україну в атаці на Севастополь

Нагадаємо, що 25 квітня Міноборони РФ звинуватило Збройні сили України в атаці на Севастополь (місто в тимчасово окупованому Криму). Там вказали, що протягом 23 березня і 24 квітня українська сторона атакувала катерами пункту базування Чорноморського флоту.

На тлі цього Москва спробували "легалізувати" власні порушення так званої "зернової угоди". Як відомо, ворог вже майже місяць блокує інспекції зернових кораблів у водах Туреччини (протока Босфор).

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