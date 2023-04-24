Російські ставленики відзвітували про знищення одного БПЛА.

Окупаційна влада Севастополя заявила про атаку надводних безпілотників.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що російський флот відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді Севастополя. "Всі служби міста знаходяться в готовності. Зберігаємо спокій", - написав він.

Пізніше він повідомив, що один дрон нібито знищили сили протипідводно-диверсійної оборони, другий вибухнув сам. За його словами, ніяких пошкоджень немає.

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Атаки дронів у Севастополі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 березня окупаційна влада Криму повідомила про атаку надводних безпілотників. Тоді вони відзвітували про знищення 3 об'єктів.

29 жовтня стало відомо про вибухи у Севастопольській бухті. Тоді "влада" Криму заявила про збиття безпілотників, які атакували флот.

У мережі повідомляли, що в результаті атаки були пошкоджено чотири кораблі, в тому числі "Адмірала Макарова". У Росії ж заявили, що морський тральщик "Іван Голубець" отримав "незначні" пошкодження.

Міноборони Російської Федерації звинуватило в цій атаці українських військовослужбовців, яких нібито готували британські фахівці.

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